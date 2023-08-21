Украинские беженцы в Ирландии выразили протест из-за обязанности оплачивать питание

Их обязывают оплачивать счета на питание в размере €10 на взрослого и €5 на ребенка в день, пишет Sunday Times

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Группа украинских беженцев, проживающих в отеле Breaffy Woods в окрестностях города Каслбар на западе Ирландии, направила коллективное письмо протеста руководству гостиницы из-за необходимости оплачивать свое питание. Об этом говорится в публикации ирландского издания Sunday Times.

Администрация отеля действует в соответствии с решением ирландского правительства, ранее утвердившего обязательный порядок компенсации расходов на питание беженцев самими украинскими переселенцами. Их обязывают оплачивать счета в размере €10 на взрослого и €5 на ребенка в день.

Украинские беженцы 17 июля получили письмо от ирландских социальных служб с уведомлением о необходимости оплаты расходов на питание. Отказ от выплат повлечет за собой выселение из отеля. Кроме того, социальные службы перестали компенсировать переселенцам расходы на прачечную и содержание домашних питомцев. Украинцев также уведомили о запрете на самостоятельное приготовление пищи в номерах, эти действия подпадают под определение антиобщественного поведения.

В обращении к руководству отеля беженцы говорят об "обеспокоенности и коллективном несогласии" с новыми мерами. Они также обвиняют власти Ирландии в дискриминации по национальному признаку, так как беженцев из других стран "не обязывают платить за питание". Кроме того, украинцы считают предоставляемое им питание "не соответствующим стандартам Всемирной организации здравоохранения" и его стоимости.

В отеле Breaffy Woods на постоянной основе проживают 333 беженца с Украины и 132 просителя убежища из других стран.

По данным издания, в Ирландии находятся около 85 тыс. украинских беженцев.