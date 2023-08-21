Почти 50 летевших в Москву самолетов перенаправили в другие аэропорты

Как сообщили в Росавиации, сейчас все ограничения на использование воздушного пространства в городе сняты

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Все ограничения на использование воздушного пространства в Москве сняты, с раннего утра понедельника в другие аэропорты были перенаправлены почти 50 самолетов. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса было перенаправлено на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга. После отмены ограничений на использование воздушного пространства, в 08:30 мск, пассажиры указанных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения", - отметили в Росавиации.

В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавили в пресс-службе. "По состоянию на 09:00 мск аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и Подмосковья (Жуковский) работают штатно", - добавили в Росавиации.

В понедельник Минобороны РФ сообщило об отражении атак двух беспилотников в Московской области: один БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в Рузском районе, второй был сбит над территорией Истринского района.