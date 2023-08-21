На юге и в центральной части Хабаровского края прогнозируют ливни

По данным МЧС, порывы ветра могут достигнуть 20 м/с

ХАБАРОВСК, 21 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в южных и центральных районах Хабаровского края в ближайшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на дальневосточный Гидрометцентр.

"22 августа на территории южных (Бикинский, Вяземский, Хабаровск) и центральных районов края (Нанайский, Комсомольск-на-Амуре, Комсомольский, Солнечный, Амурский, Верхнебуреинский, Советско-Гаванский, Ванинский) ожидается неустойчивая погода, обусловленная кратковременными дождями, местами ливнями", - говорится в сообщении.

Наиболее сильные осадки с ветром, порывы которого будут достигать 15-20 м/с, ожидаются в районе имени Лазо и в Хабаровском районе.

Непогода может привести к авариям на объектах ТЭК и ЖКХ. Повышается риск происшествий на трассах, возможны нарушения в работе транспорта. Из-за сильного ветра могут упасть деревья и повредить слабо закрепленные и ветхие конструкции. Не исключены подтопления дворов, низких мест в поселениях, размывы дорог. Осадки могут привести к разливу малых рек.