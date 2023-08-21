21 августа, 06:23

От воды освободились 97% жилых домов, затопленных при прорыве плотины Каховской ГЭС

Под водой остаются порядка 700 домов в трех населенных пунктах, сообщили в коммунальных службах Херсонской области

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Вода оставила 97% жилых домов, затопленных в результате прорыва плотины Каховской ГЭС. Об этом ТАСС сообщили в коммунальных службах Херсонской области.

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"По последним данным, от воды освободились 97% из всего числа подтопленных жилых домов. Под водой остаются порядка 700 домов в трех населенных пунктах", - сказал собеседник агентства.

В домах, которые вода оставила, проводится просушка и вывоз мусора. Они обрабатываются от инфекций. Всего было затоплено более 23 тыс. жилых домов. 

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