21 августа, 06:26

В 64 департаментах Франции объявили повышенные уровни угрозы из-за жары

Метеорологи сообщают, что 20 августа во многих коммунах на юге страны температура превысила 40 градусов

ПАРИЖ, 21 августа. /ТАСС/. Метеорологи объявили оранжевый и желтый уровни погодной опасности в 64 из 96 департаментов материковой части Франции. Об этом сообщает национальная метеорологическая служба Meteo France.

Читайте также
В большинстве департаментов Франции ввели ограничения на расходование водыБолее половины европейских департаментов Франции объявили оранжевую тревогу из-за жары

По ее данным, "в 50 департаментах объявлен оранжевый (предпоследний) уровень климатической опасности, еще в 14 департаментах объявлен желтый уровень".

Метеорологи сообщают, что в воскресенье во многих коммунах на юге страны температура превысила 40 градусов. В частности, в Каркасоне (департамент Од) столбики термометров достигли отметки 40,8 градуса, в Ниме (департамент Гар) - 41, а рекордсменами стали Салендр (департамент Гар) и Гропьер (департамент Ардеш), где термометры показали 42,2.

В этой связи метеорологи рекомендуют местным жителям по возможности не выходить на улицу в дневное время, пить больше воды, а также обращать внимание на наиболее чувствительных к погоде людей.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что почти половина департаментов республики находится под угрозой пожаров из-за засухи. 

Теги:
Франция
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация