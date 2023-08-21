В 64 департаментах Франции объявили повышенные уровни угрозы из-за жары

Метеорологи сообщают, что 20 августа во многих коммунах на юге страны температура превысила 40 градусов

ПАРИЖ, 21 августа. /ТАСС/. Метеорологи объявили оранжевый и желтый уровни погодной опасности в 64 из 96 департаментов материковой части Франции. Об этом сообщает национальная метеорологическая служба Meteo France.

По ее данным, "в 50 департаментах объявлен оранжевый (предпоследний) уровень климатической опасности, еще в 14 департаментах объявлен желтый уровень".

Метеорологи сообщают, что в воскресенье во многих коммунах на юге страны температура превысила 40 градусов. В частности, в Каркасоне (департамент Од) столбики термометров достигли отметки 40,8 градуса, в Ниме (департамент Гар) - 41, а рекордсменами стали Салендр (департамент Гар) и Гропьер (департамент Ардеш), где термометры показали 42,2.

В этой связи метеорологи рекомендуют местным жителям по возможности не выходить на улицу в дневное время, пить больше воды, а также обращать внимание на наиболее чувствительных к погоде людей.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что почти половина департаментов республики находится под угрозой пожаров из-за засухи.