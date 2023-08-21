Благоустройство "студенческого квартала" около МГТУ Баумана в Москве выполнили на 75%

Также в рамках проекта приведут в порядок сквер на Бауманской улице возле школы имени А.С. Пушкина

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 75% работ по благоустройству "студенческого квартала" около МГТУ имени Н.Э. Баумана. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Комплексное благоустройство улиц и переулков в районе университета - самый крупный проект этого года в центральном округе столицы. Главная задача - сделать пространства более современными и функциональными, сохранив их транзитные функции. При этом учитываем, что в данном районе находится ведущий технический вуз страны и фактически благоустраиваемые улицы и переулки составляют "студенческий квартал", - сказал он.

Работы проходят на улицах Бауманской, 2-й Бауманской, Малой Почтовой, Ладожской, Госпитальной, в Хомутовском тупике, переулках Бригадирском, Старокирочном, Госпитальном, Денисовском, частично - в Малом Гавриковом, Спартаковском, Гарднеровском и на Лефортовской площади. Заместитель мэра уточнил, что в настоящее время завершена прокладка кабельной канализации, в которую уберут воздушные провода, и дополнительной ливневой системы.

"В ходе работ расширили, где было возможно, тротуары, общая площадь пешеходной зоны составит 36,6 тыс. кв. м. Приведем в порядок парковки, на них в будущем появятся электрозарядные станции. Территорию возле университета будут освещать почти 160 фонарей с энергоэффективными светильниками, для безопасности пешеходов наземные переходы оборудуем 60 опорами контрастного освещения", - добавил он.

Кроме того, для пассажиров общественного транспорта установили четыре современных остановочных павильона с зарядными слотами и информационными табло. Завершается обустройство 48 опор контактной сети для трамваев. Также в рамках проекта приведут в порядок сквер на Бауманской улице возле школы имени А.С. Пушкина, там заменят ограду и сделают пешеходные дорожки, в районе вуза организуют места отдыха с цветочными вазонами и лавочками, установят навигационные стелы и велопарковки.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что важный заключительный этап всех проектов благоустройства - озеленение. Возле МГТУ имени Н.Э. Баумана разобьют газон общей площадью свыше 14 тыс. кв. м, осенью высадят более 270 деревьев и кустарников. Основные работы планируется завершить к сентябрю.