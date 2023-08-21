Аэропорт Пулково принял три направлявшихся в Москву борта

Столичные аэропорты уже вернулись к штатной работе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Пулково принял три направлявшихся в Москву самолета, изменивших курс из-за введенных в столичных аэропортах ограничений из-за атак беспилотников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей компании Пулково "Воздушные ворота северной столицы".

"Аэропорт в качестве запасного принял три рейса. Рейс 6009 авиакомпании "Россия" и 033 авиакомпании "Аэрофлот", следовавшие из Пулково в Москву (Внуково и Шереметьево), вернулись в аэропорт. Рейс 1647 "Аэрофлота", следовавший из Нижневартовска в Шереметьево, совершил посадку в Пулково", - рассказали в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе аэропорта Казань также сообщили ТАСС о введении ограничений в Шереметьево. Аэропорт Казань принял на запасной аэродром четыре рейса: из Орска, Челябинска и два рейса из Екатеринбурга. Аэропорты Внуково и Домодедово также ограничивали вылет и прилет рейсов. Всего в другие аэропорты перенаправили почти 50 самолетов. Сейчас все московские аэропорты работают штатно.

21 августа Минобороны России сообщило об отражении атак двух беспилотников в Московской области: один БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в Рузском районе, второй сбили над территорией Истринского района.