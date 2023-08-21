В ДНР в новом учебном году на очный режим планируют перевести более 70% школ

Это сделано по просьбам родителей учеников, сообщил врио главы республики Денис Пушилин

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Очный режим обучения в новом учебном году планируется организовать в 72% школ Донецкой Народной Республики (ДНР), это сделано по просьбам родителей учеников, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире канала "Россия-24".

"В этом [учебном] году мы постараемся как можно больше школ - сейчас запланировано порядка 72% школ - перевести на очный режим. Это сделано, исходя из обращений и опросов родителей. Тем не менее у тех родителей, которые считают, что лучше ребенку находиться дома и учиться дистанционно, такая возможность <...> будет", - сказал Пушилин.

Он добавил, что школы в районах, которые продолжают подвергаться регулярным обстрелам, открываться не будут. "Я говорю про Ясиноватую и про ряд районов Донецка - Киевский, Куйбышевский, Петровский <…>. У детей из этих районов будет возможность обучаться в других школах, которые перешли на очный режим", - добавил Пушилин.