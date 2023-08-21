21 августа, 06:47

Восстановление размытого участка БАМ в Бурятии намерены завершить к 24 августа

© ОАО "РЖД"/ ТАСС

Работы изначально планировали провести за неделю

ТАСС, 21 августа. Отсыпка дамбы и восстановление железнодорожного полотна размытого участка Байкало-Амурской магистрали планируют завершить к четвергу. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

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"Работы по восстановлению размытого участка БАМ планируется завершить к четвергу. Для этого необходимо отсыпать скальным грунтом дамбу, затем восстановить насыпь, автодорогу и проложить трубу для пропуска воды", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на восстановление понадобится неделя.

В двух пунктах временного размещения находятся порядка 10 человек с поездов, задержанных в результате размыва путей. Остальные пассажиры убыли по местам назначения.

20 августа произошел подмыв моста из-за выхода на пойму реки между железной дорогой и автомобильной дорогой в районе села Холодное. Общая протяженность поврежденного полотна составила 1 км. Было задержано шесть пассажирских поездов. Введен режим ЧС регионального характера на территории Северо-Байкальского района. 

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© Информационное агентство ТАСС
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