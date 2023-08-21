В Центре развития карьеры "Техноград" научат эффективно вести переговоры

Слушателей научат преодолевать страх перед публичными выступлениями и важными встречами, понимать собеседников и эффективно вести переговоры

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" проведет онлайн-курс "Не бойтесь говорить, будьте убедительны!". Слушателей научат преодолевать страх перед публичными выступлениями и важными встречами, понимать собеседников и эффективно вести переговоры, сообщается на портале мэра Москвы.

"Современного успешного человека сложно представить без прочных социальных связей. Навыки общения помогают устроиться на работу, заключить выгодный контракт, создать сильную команду. Но далеко не всем людям общение дается легко. Наш курс поможет развить навыки публичных выступлений, чувствовать себя уверенно в межличностной и профессиональной коммуникации", - приводятся слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.

Курс состоит из четырех вебинаров, каждый из которых посвящен отдельной теме. Занятия будут проходить по вторникам и четвергам в 19:30. На первой встрече, которая состоится 29 августа, участники узнают, как чувствовать себя уверенно во время публичных выступлений и какие мысли и убеждения мешают людям свободно общаться с аудиторией или руководителем. На втором занятии, 31 августа, слушателей научат понимать язык тела. Они узнают, какие жесты и движения помогут им выглядеть более уверенно и убедительно в глазах собеседника. Третье занятие, которое состоится 5 сентября, посвятят психологии влияния. Участников познакомят с эффективными инструментами, которыми пользуются опытные переговорщики, а также шестью принципами убеждения. На заключительной встрече, 7 сентября, речь пойдет об основах ассертивности. Слушатели научатся отстаивать свои границы и точку зрения, противостоять манипуляциям и правильно отказывать в просьбах.

Проект курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.