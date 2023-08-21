21 августа, 07:24

В ЕАО из-за дождей объявили штормовое предупреждение

По прогнозу, порывы ветра в регионе достигнут 18 м/с

ТАСС, 21 августа. Штормовое предупреждение об опасном погодном явлении объявили в Еврейской автономной области на 22 августа из-за сильных дождей и усиления ветра до 18 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Биробиджанского района.

"Штормовое предупреждение об ожидаемом опасном явлении погоды на территории Еврейской автономной области 22 августа 2023 года. В соответствии со штормовым предупреждением об ожидаемом опасном явлении погоды ФГБУ "Дальневосточное УГМС" от 21 августа 2023 года №226, на территории Еврейской автономной области ожидаются сильные дожди, местами очень сильные, усиление ветра порывами до 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

Возможны происшествия на объектах энергоснабжения, коммунальных системах жизнеобеспечения и транспорте. Улицы населенных пунктов и придомовые территории могут быть кратковременно подтоплены. Возможен резкий подъем воды в ручьях, малых и средних реках области. 

Теги:
РоссияЕврейская автономная область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация