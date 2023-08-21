Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи поступили из 155 стран

Мероприятие планируют провести с 1 по 7 марта 2024 года

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Молодые люди из 155 стран подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта 2024 года. Об этом сообщила глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксения Разуваева.

"Мы подводили промежуточные итоги несколько дней назад - 155 стран уже на сегодняшний день заявились, молодежь этих стран заявилась на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, и мы рассчитываем, что количество стран будет еще больше, примерно ориентируемся на 180 стран, которые ожидаются к участию. И мы видим, что эта цифра абсолютно достижимая, потому что интерес, действительно, очень большой", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

Разуваева подчеркнула, что безопасность на фестивале будет обеспечена лучшими специалистами. "Здесь мы проблем не видим, лучшие силы, лучшие специалисты, состав дирекции фестиваля, организационный комитет, призванные для того, чтобы событие прошло максимально качественно и безопасно", - сказала она, подчеркнув, что вопрос безопасности не является сдерживающим фактором для ребят при подаче заявок на фестиваль.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта 2024 года. Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.