Порядка 50 рейсов задерживаются в московских аэропортах

Также в другие аэропорты были перенаправлены почти 50 самолетов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Порядка 50 авиарейсов задержаны в Москве в понедельник, следует из данных онлайн-табло столичных аэропортов.

По данным на 10:13, в аэропорту Шереметьево задержаны 14 рейсов. В Домодедово задержаны 13 рейсов, во Внуково - 20, в Жуковском - 3 рейса.

Ранее в Росавиации сообщили, что с раннего утра понедельника в другие аэропорты были перенаправлены почти 50 самолетов. В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В понедельник Минобороны РФ сообщило об отражении атак двух беспилотников в Московской области: один БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в Рузском районе, второй был сбит над территорией Истринского района.