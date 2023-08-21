Почти 70% опрошенных россиян хранят сбережения в рублях

В опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. 68% россиян предпочитают хранить сбережения в национальной валюте. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованные на сайте центра.

"Для большинства россиян предпочтительным способом хранения "свободных" денег остается национальная валюта: в июле 2023 года 68% опрошенных заявили, что хранят сбережения в рублях, еще 6% отдают предпочтение доллару, по 4% - евро и другим иностранным валютам", - отмечается в исследовании.

Об отсутствии сбережений сообщили около четверти россиян (27%), свидетельствуют данные опроса.

Несмотря на сокращение доли валюты в обращении среди физических лиц, интерес к ситуации на валютном рынке в июле оживился. "С разной периодичностью за курсом доллара следили 58% наших сограждан (плюс 7 п.п. к июньским данным), в том числе каждый пятый делал это регулярно (20%), 38% - время от времени. Впрочем, пока доля интересующихся этой темой уступает показателям первого полугодия 2022 года: в феврале-июле минувшего года за колебаниями на валютном рынке следили 63-66%.

Не интересовались курсом доллара в июле 2023 г. 42% опрошенных, а месяцем ранее - каждый второй (49%)", - уточняется в исследовании. Согласно прогнозам респондентов, через три месяца доллар в среднем будет стоить 95 рублей, а через год - 97.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 29 июля 2023 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.