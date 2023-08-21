Телемедицинский сервис внедрили в ревматологических и нефрологических центрах Москвы

С помощью мобильного приложения "ЕМИАС. Телемедицина" врач будет связываться с пациентом в режиме видеозвонка

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Телемедицинский сервис начал работу в московских ревматологических и нефрологических центрах, с его помощью врачи проводят дистанционные консультации для выписки пациентам электронных рецептов на ряд лекарственных препаратов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Во всех ревматологических и нефрологических центрах столицы заработал телемедицинский сервис. Благодаря нововведению ревматологи и нефрологи могут связываться с пациентами дистанционно и в рамках телемедицинских консультаций выписывать им электронные рецепты на ряд лекарственных препаратов. Пациентам не нужно лишний раз посещать медицинские центры, а у врачей появилось дополнительное время на диагностику и лечение. Все дистанционно выписанные рецепты доступны пациенту в электронной медицинской карте", - сказала Ракова, чьи слова приводит пресс-служба соцкомплекса правительства Москвы.

Как уточнили в мэрии, для получения дистанционной помощи пациентам ревматологических и нефрологических центров, у которых заканчивается срок действия электронных рецептов на ряд лекарственных препаратов, необходимо скачать мобильное приложение "ЕМИАС. Телемедицина". С его помощью врач будет связываться с пациентом в режиме видеозвонка. Логин и пароль для доступа к сервису придут пользователю в СМС-сообщении. Если у человека нет возможности воспользоваться приложением, специалист свяжется с ним по контактному телефону, указанному в медицинских документах.

"Выписать электронный рецепт специалист сможет не ранее, чем за семь дней до окончания срока действия предыдущего рецепта. Уведомление о проведении телемедицинской консультации придет пациенту на телефон. Посмотреть выписанные действующие рецепты пациенты могут в своих электронных медкартах на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", а также в информационном киоске в медорганизации", - добавили в пресс-службе.

О центрах

"Ревматологические и нефрологические центры созданы на базе многопрофильных стационаров Москвы. В них сконцентрированы профессиональные и технологические ресурсы для оказания медицинской помощи по профилю. В каждом центре действуют амбулаторное отделение, дневной и круглосуточный стационары, кабинеты для проведения специализированной терапии. Благодаря такому подходу пациенты с ревматологическими и нефрологическими заболеваниями могут в рамках одного учреждения получать всю необходимую помощь - начиная от первичного приема и заканчивая терапией и диспансерным наблюдением", - сообщили в соцкомплексе.

На сегодняшний день в Москве действует три межокружных ревматологических центра - при ГКБ №52, МКНЦ имени А.С. Логинова и ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова. На базе ГКБ №52 помимо межокружного также создан единый городской ревматологический центр, где проходят лечение пациенты с осложнениями на фоне ревматологического заболевания. Межокружные нефрологические центры созданы на базе четырех стационаров Москвы: ГКБ № 52, ГКБ имени С.П. Боткина, ГКБ имени С.С. Юдина и ГКБ имени А.К. Ерамишанцева.

"Москва уже больше 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Сегодня одной из главных задач является развитие единой цифровой платформы. Ею занимаются Комплекс социального развития Москвы и департамент информационных технологий. Платформа помогает вести учет состояния пациентов на всех этапах - от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения. Все данные доступны онлайн как врачам, так и пациентам", - заключили в пресс-службе.