Более 50% молодых родителей в Москве получают свидетельство о рождении сразу в роддомах

Для подачи заявления потребуется документ, удостоверяющий личность отца и матери, и медицинское свидетельство о рождении ребенка

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Молодые родители могут получить свидетельство о рождении ребенка сразу в московских роддомах. В 2022 году такой возможностью воспользовались больше половины родителей, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Рождение ребенка - одно из самых важных событий в жизни каждой семьи. Чтобы молодые родители могли в полной мере прочувствовать это мгновение, мы постарались сделать процесс получения всех необходимых новорожденному малышу документов максимально удобным и комфортным. Сейчас в столичных роддомах работают около 100 сотрудников центров госуслуг, которые регистрируют рождение ребенка. В 2022 году возможностью получить первый документ новорожденного сразу в роддоме воспользовались больше половины родителей. Там же можно подать документы на отдельные социальные выплаты, что значительно сэкономит время", - сказала Ракова, чьи слова приводит пресс-служба соцкомплекса правительства Москвы.

Как уточнили в мэрии, услугой регистрации рождения молодые мамы могут воспользоваться прямо в роддоме. В среднем в роддоме женщины проводят около трех дней - за это время необходимые документы могут привезти родные. Для подачи заявления потребуется документ, удостоверяющий личность отца и матери, и медицинское свидетельство о рождении, которое выдадут после появления ребенка на свет.

"Для внесения сведений об отце в запись акта о рождении потребуется свидетельство о заключении брака (расторжении брака, смерти супруга), если оно выдано компетентным органом иностранного государства. При этом все документы, выданные органами иностранных государств, должны быть легализованы, переведены на русский язык и нотариально заверены. Такая удобная процедура помогает оформить первые документы малыша прямо в роддоме и не тратить время на посещение центров госуслуг, чтобы сконцентрироваться на заботе о ребенке", - уточнили в пресс-службе.

Другие услуги

Кроме того, в столичных роддомах можно подать документы на предоставление компенсационной выплаты на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за малышом (при условии отказа от подарочного набора детских принадлежностей "Наше сокровище"); отдельных федеральных пособий для неработающих мам; изготовление СНИЛС; оформление государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в бумажном виде, сертификата на посещение ребенком первого года жизни врачей-специалистов, а также подать документы на рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (в части подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка).

Вместе с этим, в столичных роддомах помогут с предоставлением полного доступа к личному кабинету на портале gosuslugi.ru (первичная регистрация, подтверждение и восстановление учетной записи), а также добавлением ребенка в личный кабинет родителя.

Также для получения свидетельства о рождении в роддоме родители могут обратиться в ближайший офис госуслуг. В рамках жизненной ситуации "Рождение ребенка" можно оформить все необходимые документы малышу "одним пакетом".

"Центры госуслуг "Мои документы" предоставляют более 280 услуг, 99% из которых заявитель может получить без привязки к месту регистрации. Районные центры работают по удобному графику без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00", - заключили в соцкомплексе.