Центральную котельную ВДНХ планируют реконструировать

Работы будут вестись по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 569

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Здание центральной котельной Выставки достижений народного хозяйства реконструируют, соответствующее разрешение выдано. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Работы будут вестись по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 569.

"На территории ВДНХ в течение нескольких лет были полностью обновлены инженерные сети. Для автоматизированного управления всеми коммуникациями главного выставочного комплекса страны в историческом здании котельной создадут главный диспетчерский центр. На данный момент все документы, необходимые для старта работ, оформлены", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Как уточнили в мэрии, здание центральной котельной ВДНХ площадью 479 кв. м было построено в 1954 году. В рамках реконструкции будет выполнен целый комплекс работ: будут отреставрированы фасады здания с сохранением архитектурного облика, строители установят стеклопакеты, наружные и внутренние дверные блоки, выполнят ремонт скатной кровли и организуют наружный водосток.

Также в здании будет выполнена внутренняя отделка, на прилегающей территории расширят въезд, появятся новые дорожные проезды и тротуары для пешеходов. Специалисты разобьют новый газон и установят малые архитектурные формы.

"Новый диспетчерский центр, расположенный в историческом здании, позволит бесперебойно функционировать существующим павильонам на территории ВДНХ. Все этапы реконструкции будут проходить под надзором комитета. После получения от застройщика извещения о начале работ мы составим индивидуальную программу проверок объекта для контроля качества строительства и применяемых материалов", - заверил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.