В парках Подмосковья с начала лета около 7 тыс. человек проверили свое здоровье

В прошлые выходные бригады врачей работали в 25 городских парках

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Порядка 7 тыс. жителей Московской области проверили состояние своего организма в рамках акции "Проверь здоровье в парке" с начала лета, об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Своевременная диагностика и прохождение профосмотров позволяют выявить заболевания на ранней стадии, когда они наиболее эффективно поддаются лечению. С начала лета жители Подмосковья могут проверить свое здоровье, не посещая поликлинику, в парках региона. Всего за время проведения акции такой возможностью воспользовались уже почти 7 тыс. человек, а в прошедшие выходные более 600", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что в минувшие выходные выездные бригады врачей работали в 25 городских парках в таких округах, как Балашиха, Клин, Коломна, Солнечногорск и другие.

Поясняется, что результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг.