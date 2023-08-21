В Бурятии зафиксировали снижение уровня воды в реке Холодная

На территории Северо-Байкальского района республики продолжает действовать режим ЧС

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реке Холодная в Северобайкальском районе Бурятии, где после размытия железнодорожных путей приостановили сквозное движение на участке Байкало-Амурской магистрали, продолжает снижаться. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Маргарита Субанакова.

"Циклон определил по северу Республики Бурятия дождливую погоду местами с выпадением очень сильных и продолжительных дождей. По данным метеостанций Нижнеангарск, Уоян Северо-Байкальского района, в период 17 по 20 августа выпало до 69-71 мм осадков, что составляет месячную норму. 19 августа произошел подъем уровня в реке Холодная. На 08:00 (03:00 мск) 19 августа уровень составил 246 см, а максимум достиг к 16:00 (11:00 мск) - 263 см. С этого момента и по настоящее время уровень пошел на спад, тенденция от 4 до 14 см за четыре часа", - сказала Субанакова.

По состоянию на 08:00 (03:00 мск) 21 августа уровень воды в реке Холодная составил 200 см, за ночь уровень понизился на 30 см. "Осадки сегодня прекратились, уровень продолжает падать", - отметила она.

Согласно прогнозу, с 21 по 24 августа в Северо-Байкальском районе сохранится неустойчивая погода. Ночью преимущественно будет без осадков, при прояснении в утренние часы туманы, днем с накоплением влаги и развитием конвективной облачности ожидаются кратковременные дожди различной интенсивности и локальные грозы. "В ближайшие сутки на реке Холодная спад еще продолжится, далее будет зависеть от количества выпавших осадков", - добавила Субанакова.

19 августа утром в районе сельского поселения Холодное Северо-Байкальского района Бурятии ввиду обильных осадков частично разрушилась дамба, в результате чего размыло железнодорожное полотно на 1102-м км перегона Холодная - Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги. Движение по указанному участку железнодорожного пути было закрыто. В Бурятии 20 августа ввели режим ЧС регионального характера на территории Северо-Байкальского района.

По данным заместителя главы Северобайкальска по социальным вопросам Алексея Купцова, в городе 20 августа 215 человек из пассажирских поездов были размещены в гостиницах и на базе лагеря "Радуга". Часть людей уже отправлена утром поездом, их обеспечили всем необходимым, добавил Купцов.