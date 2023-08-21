На Московском урбанфоруме представили образцы для тренировки проведения анестезии

Посетители смогут узнать свой биологический возраст, увидеть медицинские фантомы и 3D-биопринтер, побывавший в космосе и совершить виртуальную прогулку по лаборатории в VR-очках

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Посетители Московского урбанистического форума (МУФ) в Гостином дворе могут увидеть образцы для тренировки проведения анестезии, блокады нервов, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Узнать свой биологический возраст, увидеть медицинские фантомы и 3D-биопринтер, побывавший в космосе, а также совершить виртуальную прогулку по настоящей лаборатории в VR-очках могут посетители Московского урбанистического форума в Гостином дворе. Здесь представлены инновации, которые не только разрабатывают, но и уже тестируют в столичном здравоохранении. Кроме того, на стенде можно увидеть образцы для тренировки проведения анестезии, блокады нервов, транскраниального ультразвукового исследования сосудов головного мозга", - говорится в сообщении.

Сегодня на фантомах (изделиях, имитирующих органы и ткани тела человека) тренируются ординаторы, интерны, врачи, которые повышают квалификацию или получают новую специальность. Например, с помощью фантома свои навыки может оттачивать хирург, который решил специализироваться на маммологии. Он нужен для того, чтобы тренироваться делать биопсию. Фантом обычно приобретают для одного потока обучения, его хватает на 300-400 манипуляций. Затем образец можно сдать обратно в центр на переработку. Еще один важный проект для сохранения качества жизни, представленный на стенде "Лаборатория", - диагностика состояния ментального здоровья с использованием омиксных технологий. При поддержке Медтеха создана первая в мире технология, которая помогает диагностировать ментальные расстройства по крови. Еще одна инновация, представленная в Гостином дворе, - печать тканей, а в будущем и органов на первом российском 3D-биопринтере. Разработчики из компании 3D Bioprinting Solutions в сотрудничестве с Национальным исследовательским технологическим университетом МИСиС планируют закрыть потребность пациентов в трансплантации органов и тканей.

Московский урбанистический форум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает информационным партнером МУФ-2023.