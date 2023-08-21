Голикова заявила, что на горячее питание в школах новых регионов направят 1,4 млрд рублей

С 1 сентября обеспечат 100% охват российских учеников начальных классов этой мерой, уточнила вице-премьер РФ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Правительство РФ направит на организацию горячего питания для школьников младших классов в новых регионах России 1,4 млрд рублей. С 1 сентября будет обеспечен 100% охват российских учеников начальных классов этой мерой. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В текущем году мы дополнительно из федерального бюджета выделяем около 1,4 млрд рублей на организацию бесплатного горячего питания начальной школы в новых четырех регионах страны. <…> Таким образом, с 1 сентября 2023 года будет обеспечен 100% охват учеников начальных классов государственных и муниципальных школ горячим питанием, а это около 7,7 млн наших ребят", - сказала она на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами правительства.

По словам Голиковой, в период 2020-2022 годов на софинансирование организации обеспечения горячим питанием обучающихся начальной школы регионам было выделено более 139 млрд рублей. В текущем году на указанные цели предусмотрено еще 67 млрд рублей.