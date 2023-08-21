Мишустин заявил, что для контроля качества питания школьников нужно привлекать родителей

С 1 сентября школы в каждом регионе должны получать федеральное финансирование на организацию бесплатного горячего питания детей, напомнил премьер-министр РФ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Контроль качества бесплатного горячего питания для школьников должен осуществляться с привлечением родителей. Такое мнение выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

"На следующей неделе начинается новый учебный год. Ребята приступят к занятиям. Конечно, нужно сделать все необходимое, чтобы получать знания им было комфортно", - сказал он, напомнив, что президент поручил обеспечить школьников младших классов бесплатным горячим питанием.

"Что касается организации бесплатного горячего питания школьников, то здесь очень важно привлекать родителей к контролю его качества. Надо обязательно учитывать их мнение", - подчеркнул премьер, напомнив, что "с 1 сентября текущего года российские школы в каждом регионе должны получать федеральное финансирование на эти цели".

Мишустин отметил, что бесплатное горячее питание вводилось поэтапно, чтобы у учеников первых-четвертых классов была возможность пообедать или позавтракать в учебном заведении. "Причем еда должна быть здоровой, качественной, вкусной, в конце концов", - заметил глава правительства.