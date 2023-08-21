На заседании Сейма Польши могут создать комиссию по "российскому влиянию"

Как сообщили в правящей партии Польши, соответствующий закон подписан президентом, "осталось только избрать членов комиссии"

ТАСС, 21 августа. Госкомиссию по "российскому влиянию" на решения польских властей в период с 2007 по 2022 год могут создать на последнем заседании Сейма (нижней палаты парламента) нынешнего созыва. Об этом в интервью телеканалу TVP1 сообщил евродепутат от правящей партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Адам Белан.

"Впереди у нас еще одно заседание Сейма на будущей неделе. Не исключено, что на этом заседании Сейм также займется этим вопросом", - сказал он.

Белан пояснил, что "закон [о создании комиссии] принят, подписан президентом, то есть осталось только избрать членов комиссии".

Ранее 18 августа член парламентской фракции ЗиС Марек Аст сообщил, что комиссия начнет работу только в новом составе Сейма, который начнет работу после парламентских выборов 15 октября.

В конце мая президент Польши Анджей Дуда подписал принятый парламентом закон о создании госкомиссии по "российскому влиянию" на решения, принятые властями республики с 2007 года по 2022 год. Среди ее целей - проанализировать работу государственных служащих, факты передачи информации третьим лицам, влияние на содержание управленческих решений, принятие "вредных решений", заключение контрактов и обращение с государственными или корпоративными средствами. По итогам разбирательства комиссия может отменить то или иное административное решение и запретить выполнять функции, связанные с распоряжением госсредствами, на срок до 10 лет. В состав комиссии должны войти девять политиков, кандидатуры которых утвердит Сейм.

Парламентские выборы в Польше состоятся 15 октября. 460 депутатов Сейма избираются на четыре года.