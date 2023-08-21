Артиста цирка Андрея Николаева похоронят 23 августа на Введенском кладбище

Он умер 14 августа в Боткинской больнице

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Народный артист РСФСР, режиссер-постановщик номеров комического цирка и эстрады, артист цирка Андрей Николаев, более известный как клоун Андрюша, кремирован, прах захоронят 23 августа на Введенском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Российской государственной цирковой компании ("Росгосцирк").

"Кремировали Николаева в день прощания, рассказали в пресс-службе. - 23 августа в 12 часов [12:00 мск] на Введенском кладбище захоронят".

18 августа десятки людей пришли проститься Николаевым. Траурная церемония прошла на репетиционной арене в Московском цирке Юрия Никулина на Цветном бульваре. Ее посетил и ученик артиста - певец Александр Буйнов, а Алла Пугачева, чьим наставником был Николаев, прислала траурный венок.

Артист умер 14 августа в Боткинской больнице, ему было 85 лет.

Об артисте

Николаев родился 27 марта 1938 года. Он окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. Румянцева (Карандаша) и режиссерский факультет ГИТИСа.

В 1960-х артист придумал и создал клоунский образ человека, постоянно попадавшего в нестандартные ситуации. Он работал с артистами Юрием Никулиным и Олегом Поповым. Николаев был наставником Аллы Пугачевой, Александра Буйнова и многих других эстрадных артистов. Обладатель высшей всемирной клоунской награды "Маска Грока" и премии "Оскар" брюссельского королевского цирка.