В парке "Яуза" создадут для детей канатную дорогу и большую песочницу с водным переливом

В парке появится детский кластер из четырех площадок разных размеров

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Детский кластер и две новые игровые зоны появятся в парке "Яуза" в Москве. Помимо стандартных каруселей и качелей, там появятся модульные арки, канатная дорога, большая песочница с водным переливом, а также спортивно-игровой комплекс из пяти блоков, соединенных между собой подвесными канатами, сообщается на портале мэра Москвы.

"Детский кластер будет состоять из четырех площадок разных размеров, объединенных между собой дорожками. Его общая площадь составит более 2,7 тыс. кв. м. Здесь, помимо стандартных каруселей, качелей, в том числе для самых маленьких, качалок-балансиров и лазилок, появятся модульные арки. А еще канатная дорога и большая песочница со столиками и пнями, водным переливом. Также будет спортивно-игровой комплекс, состоящий из пяти блоков, соединенных между собой подвесными канатами, ручками, переходами разной степени сложности", - цитирует портал слова замруководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергея Мельникова.

Он добавил,что перед началом благоустройства тщательно обследовали все детские площадки. В итоге было решено провести на всех 14 игровых зонах частичный ремонт. Из них шесть расположены со стороны Сухонской улицы, а восемь - Олонецкого проезда. Помимо этого, недалеко от Новоосташковского моста реорганизуют существующие детские площадки и превратят это место в детский кластер, а в районе пересечения Сухонской улицы и проезда Шокальского создают одну новую игровую зону. Еще одна детская площадка появится в спорткластере на Сухонской улице. Площадь одной из новых площадок составит 380 кв. м. Здесь, кроме качелей, каруселей и качалок на пружинах, оборудуют батуты и чашу-вертушку - это и качели, и карусель одновременно.