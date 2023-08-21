На ВДНХ 24-27 августа пройдет форум о развитии ассистивных технологий

Помимо выставки и деловой программы, гости смогут посетить мастер-классы, посмотреть спектакли, кино и пообщаться с участниками

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Форум "Город безграничных возможностей", посвященный развитию ассистивных технологий, пройдет с 24 по 27 августа на ВДНХ в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"С 24 по 27 августа в Москве пройдет форум "Город безграничных возможностей", посвященный развитию ассистивных технологий. В рамках него запланирована культурная программа", - говорится в сообщении.

Мероприятия пройдут в центре ассистивных технологий "Феникс" на ВДНХ. "На площадке эксперты представят технологии и проекты, которые не только уже внедряются в столице, но и те, что в будущем сделают жизнь горожан с особенностями здоровья более комфортной. Помимо выставки и деловой программы, гости смогут посетить мастер-классы, посмотреть спектакли, кино и пообщаться с участниками", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

В первые два дня на форуме выступят эксперты, бизнесмены, сотрудники общественных организаций и фондов. Посетителям продемонстрируют свыше 40 новейших российских разработок, в том числе нейроимплант для восстановления зрения, гидравлический коленный модуль, экзоскелет и другое. 26 и 27 августа состоится фестиваль, где творческие номера исполнят люди с особенностями здоровья. Также 26 августа пройдет концерт, участники которого передадут зрителям содержание песен и эмоции с помощью жестового языка и пластики.

"Можно будет посмотреть показ мод, посетить открытые встречи с блогерами и спортсменами и даже увидеть танго в исполнении артистов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Программа завершится спектаклем, в основу которого легли истории любви и личных успехов актеров", - отмечается в публикации.

В воскресенье, 27 августа, запланированы выступления творческих коллективов и спектакль студии - лауреата Российской национальной театральной премии "Золотая маска". Гости фестиваля смогут стать частью перформанса "Каждый в городе", включающего элементы музыки, пластики, текста и живописи. В конце дня покажут полнометражное документальное кино о социальном эффекте танца.