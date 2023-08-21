21 августа, 08:45

Аэропорт в Нижнем Новгороде принял девять рейсов, направлявшихся в Москву

Столичные аэропорты уже возобновили работу

ТАСС, 21 августа. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде в качестве запасного аэродрома принял девять воздушных судов, следовавших в Москву. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта в Нижнем Новгороде.

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"21 августа аэродром Нижнего Новгорода принял в качестве запасного девять воздушных судов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла. В настоящее время семь бортов вылетели. С пассажирами еще двух рейсов работают представители авиакомпаний", - сообщили в пресс-службе.

Ранее Минобороны России сообщило об отражении атак двух беспилотников в Московской области: один БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в Рузском районе, второй был сбит над территорией Истринского района. Аэропорты Внуково и Домодедово сообщали о временных ограничениях на прилет и вылет рейсов. Позже оба аэропорта возобновили работу в штатном режиме. 

Теги:
РоссияНижегородская областьМосква
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