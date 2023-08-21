Москвичи смогут пройти квиз к 100-летию Вильяма Похлебкина на портале "Узнай Москву"

Также будут вопросы о меню типичного советского дома отдыха 1930-х годов, предлагаемого гостям в весенне-летний сезон по четвергам

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Квиз, посвященный 100-летию со дня рождения историка, писателя, знатока кулинарного дела Вильяма Похлебкина появился на портале "Узнай Москву". Участникам онлайн-викторины предстоит ответить на девять вопросов, сообщается на сайте столичного градоначальника.

"Вильям Васильевич Похлебкин больше известен как автор десятков книг о кулинарии, в том числе об особенностях приготовления старинных блюд русской кухни и застольных традициях. Новый квиз будет особенно интересен тем, кто увлечен кулинарным искусством, и позволит проверить свою эрудицию в области гастрономических познаний. Участникам предстоит вспомнить, в чем состоит ключевая ценность меню, кто стал главным адептом и активистом вегетарианства, какой суп воплотил в себе лучшие стороны русского характера, а также какое горячее блюдо Вильям Похлебкин считал национальным блюдом номер один в России", - рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Также будут вопросы о меню типичного советского дома отдыха 1930-х годов, предлагаемого гостям в весенне-летний сезон по четвергам. Подсказка пользователям: в эти годы нарком снабжения СССР Анастас Микоян предложил установить в общественных столовых так называемый рыбный день. В книге "Моя кухня. Мое меню" Вильям Похлебкин, говоря об исконно русском рыбном меню, упоминает легендарный московский ресторан. В свое время здесь бывали Федор Шаляпин, Сергей Рахманинов, Александр Блок, Анна Ахматова и Николай Гумилев, а появился этот ресторан по счастливой случайности благодаря меценату и предпринимателю Савве Мамонтову. О каком ресторане идет речь - следующий вопрос квиза.

Вильям Васильевич Похлебкин родился 20 августа 1923 года в Москве в семье типографского рабочего. Именем Вильям, по одной из версий, его назвали в честь Уильяма Шекспира, а по другой - по инициалам В. И. Ленина. Псевдоним Похлебкин, вероятно, был взят в честь деда - крепостного, который служил поваром у помещика и преуспел в приготовлении похлебок, за что и получил соответствующее прозвище.