Российские школы стали втрое реже нарушать требования по здоровому питанию школьников

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, после начала реализации программы по организации бесплатного горячего питания для младшеклассников объем еды, которую дети не съедают, сократился до 6%

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Число нарушений требований к соблюдению принципов здорового питания в российских школах за три года сократилось втрое, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Благодаря принимаемым мерам, за три года реализации поручения [по организации бесплатного горячего питания для учеников младших классов], в семь раз сократилось число школ с нарушениями качества и безопасности поставляемых пищевых продуктов. В три раза уменьшилось количество нарушений требований к сбалансированности питания, к соблюдению принципов здорового питания", - сказала она на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами правительства.

Кроме того, по словам вице-премьера, после начала реализации программы по организации бесплатного горячего питания для младшеклассников объем еды, которую дети не съедают, сократился с 50% до 6%.

"Только в 2022-2023 году за счет средств федерального бюджета в 68 регионах отремонтировано 1 622 пищеблока. <…> В правительстве был создан оперативный штаб по вопросам организации бесплатного горячего питания обучающихся, который позволил обеспечить скоординированную работу всех участников процесса - это как федеральные органы власти, так и регионы, и эксперты, и родительское сообщество, - и быстро реагировать на те проблемы, которые возникали при реализации этого проекта", - добавила Голикова.

Она отметила, что программа будет продолжаться, в бюджете 2024-2025 годов на эти цели предусмотрено 134 млрд рублей - по 67 млрд рублей ежегодно.