В Рубежном почти на 100% восстановили подачу света и газа

Подача воды восстановлена на 85%, сообщил и.о. главы администрации Рубежного Сергей Хортив

ЛУГАНСК, 21 августа. /ТАСС/. Специалисты восстановили почти на 100% подачу электроэнергии и газоснабжения в городе Рубежное Луганской Народной Республики, который находится в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил и.о. главы администрации Рубежного Сергей Хортив.

"Сегодня нам удалось по городу практически полностью, на 99%, восстановить электроснабжение и газоснабжение", - цитирует Хортива информационное агентство Луганскинформцентр.

Подача воды в Рубежном восстановлена на 85%. По словам Хортива, сейчас у специалистов проблемы в возобновлении водоснабжения в индивидуальных жилых домах. "Там было разбито много коммуникаций. Больше всего проблем в поселке Забиркино в южной части города. Сейчас мы поэтапно пробираемся, ремонтируем линию подачи воды. Рассчитываем в ближайшее время эту работу завершить. Тогда к системе водоснабжения уже будет подключено 99% жителей ", - рассказал он.

Город Рубежное был освобожден от украинских войск в ходе проведения Россией специальной военной операции в мае 2022 года. В ходе боев в Рубежном значительно пострадала гражданская инфраструктура, включая системы газо-, водо- и электроснабжения.