Музей истории Новой Каховки восстановят после разрушения из-за обстрела со стороны ВСУ

Мэр городского округа Владимир Леонтьев проверил ход работ

ГЕНИЧЕСК, 21 августа. /ТАСС/. Власти Новой Каховки восстановят городской музей, здание которого было повреждено ракетным ударом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в июне 2022 года. Об этом сообщила в своем Telegram-канале администрация городского округа.

"Мы должны сберечь и передать детям память о нашем великом историческом наследии. Здесь представлены материалы, связанные с историей нашего края, строительством Каховской ГЭС, славными страницами индустриального прошлого, мелиорацией и развитием сельского хозяйства. И эти дорогие сердцам новокаховцев экспонаты должны быть сохранены и доступны для будущих поколений", - приводятся в сообщении слова мэра городского округа Владимира Леонтьева.

Отмечается, что Леонтьев проверил ход работ. "Сотрудники местного коммунального предприятия временно закрыли окна OSB-плитами. Предстоит закончить ремонт крыши. Экспозиция музея находится в плачевном состоянии, но работа по восстановлению экспонатов уже идет", - говорится в сообщении.