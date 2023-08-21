В школах Калужской области намерены втрое увеличить количество медицинских классов

Глава региона Владислав Шапша считает, что учащиеся создадут резерв медицинских кадров

КАЛУГА, 21 августа. /ТАСС/. Медицинский предуниверсарий и втрое больше специализированных классов планируют открыть в Калужской области благодаря соглашению с Первым Московским государственным медицинским университетом имени И. М. Сеченова Минздрава России. Это позволит создать резерв медицинских кадров и решить проблему дефицита врачей, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Расширяется число медицинских классов. Благодаря соглашению с Первым Московским государственным медицинским университетом имени И. М. Сеченова Минздрава России в области создадут медицинский предуниверсарий, а число медицинских классов в школах увеличится с 9 до 28", - говорится в сообщении.

По мнению губернатора региона Владислава Шапши, учащиеся медицинских классов создадут резерв медицинских кадров. "За последние 1,5 года число врачей в лечебных учреждениях области выросло почти на 400 человек", - цитирует пресс-служба Шапшу. Уточняется, что этого удалось достичь благодаря различным мерам поддержки врачей.

В числе мер губернатор назвал выплату региональных стипендий студентам-медикам, оказание социальной поддержки молодым специалистам, в том числе компенсацию за наем жилья и выплату ипотеки. Он также отметил, что в области организовано целевое обучение, которое в настоящее время проходят более 700 студентов и ординаторов.

В учреждениях здравоохранения области работают более 3,5 тыс. врачей и более 8,5 тыс. средних медработников. Потребность в медицинских кадрах составляет 958 человек, из них 489 врачей и 469 средних медработников. Наиболее дефицитные специалисты: участковые педиатры, участковые терапевты, анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, кардиологи, неонатологи, пульмонологи.