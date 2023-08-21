Аэропорт Туношна из-за ограничений в Москве принял три самолета "Аэрофлота"

Рейсы осуществлялись с востока России в Шереметьево

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Аэропорт Туношна принял три самолета компании "Аэрофлот", перенаправленных туда из-за ограничений в аэропортах Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента транспорта Ярославской области.

"Аэропорт Туношна (Ярославль) работает в штатном режиме, все службы находятся в готовности. Аэропорт сегодня был открыт с 07:30 для приема рейсов, которые были перенаправлены из московского авиаузла. По состоянию на 09:00 принято три рейса компании "Аэрофлот", в общей сложности на их борту находилось 428 пассажиров", - рассказали в пресс-службе.

Самолеты следовали с востока России в Шереметьево. В ярославском аэропорту их приняли, обслужили и заправили топливом. Как уточнили в пресс-службе, самолеты уже вылетели в Москву.

По данным департамента транспорта, Туношна готова принимать до шести самолетов на запасной аэродром одновременно. Топлива для дозаправки принимаемых самолетов достаточно.

Утром 21 августа порядка 50 авиарейсов задержали, по данным табло московских аэропортов. Ранее в Росавиации сообщили, что с раннего утра 21 августа в другие аэропорты перенаправили почти 50 самолетов.

Минобороны России 21 августа сообщило об отражении атак двух беспилотников в Московской области: один БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в Рузском районе, второй был сбит над территорией Истринского района.