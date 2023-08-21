Заболевшего сибирской язвой госпитализировали в Воронеже в состоянии средней тяжести

Медики региона готовы к приему заболевших сибирской язвой, для этого имеется достаточный запас лекарств и коек, сообщила представитель пресс-службы департамента здравоохранения Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 21 августа. /ТАСС/. Заболевшего сибирской язвой жителя Воронежской области доставили в состоянии средней степени тяжести в инфекционный центр больницы скорой медицинской помощи (БСМП) №8 в Воронеже. Медики региона готовы к приему заболевших сибирской язвой, для этого имеется достаточный запас лекарств и коек, сообщила ТАСС представитель пресс-службы департамента здравоохранения Воронежской области.

"Пациент проходит лечение в инфекционном центре при БСМП №8. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Система здравоохранения Воронежской области готова к оказанию медицинской помощи пациентам с данным диагнозом: в достаточном количестве имеются лекарственные препараты, есть необходимое количество инфекционных коек", - сообщила она.

В воскресенье власти Панинского района Воронежской области сообщили, что в личном хозяйстве на хуторе Красные Холмы выявлен очаг сибирской язвы. По данным управления Роспотребнадзора по региону, зарегистрирован и лабораторно подтвержден случай заболевания человека сибирской язвой, причиной заражения стала разделка туши зараженного животного, в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, взяты пробы и анализы, все контактные лица находятся под контролем врачей.

Власти Воронежской области ввели на части Панинского района и прилегающего к нему Новоусманского режим чрезвычайной ситуации до 16 ноября включительно. Для населения в радиусе 7 км от очага сибирской язвы запрещены посещение территории посторонними лицами, ввоз, вывоз и перегруппировка восприимчивых животных, вывоз продуктов убоя животных и молока, заготовка и вывоз кормов, охота на диких восприимчивых животных. 21 августа в районе начнут работать передвижные санитарно-ветеринарные пункты.