В Балашихе благоустроили сквер "Бульвар цветов"

В пешеходной зоне на улице Пролетарской появился фонтан, детские площадки, велодорожка

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Благоустройство пешеходной зоны на улице Пролетарской до улицы Новой в микрорайоне Железнодорожном завершили в городском округе Балашиха Московской области. Эта территория получила название "Бульвар цветов" благодаря тому, что ее украсили яркими цветниками, сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"Благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" в Балашихе обновили пешеходную зону на улице Пролетарской. Тут появился фонтан, детские площадки, велодорожка. Все это, как мы надеемся, станет своеобразным магнитом для местных жителей, и они будут чаще выбирать эту локацию для отдыха", - приводятся слова главы министерства Михаила Хайкина.

Общая площадь благоустраиваемой территории - 2 га. Обустроили большую прогулочную зону, две детские игровые площадки, тренажеры для занятий спортом на открытом воздухе и велодорожку. Главным украшением бульвара в летнее время стал оригинальный фонтан с подсветкой. Территорию капитально озеленили, высадив деревья и кустарники и обустроив цветники с многолетними растениями. Обновили все малые архитектурные формы, установили большой теневой навес с качелями, парковку для велосипедов, новые опоры освещения и светильники, а также декоративные световые инсталляции.