На Ржевском мемориале в День Государственного флага России развернут триколор

Посетителей мемориала также пригласили посетить музейно-выставочный павильон

ТАСС, 21 августа. Триколор в 16 кв. м развернут у подножия Ржевского мемориала Cоветскому солдату в Тверской области в честь Дня Государственного флага России.

"22 августа, в День Государственного флага, на территории Ржевского мемориала Советскому солдату, филиала Музея Победы, развернут государственный флаг нашей страны. В акции примут участие члены "Молодой гвардии", - в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Музея Победы.

Посетителей мемориала приглашают посетить музейно-выставочный павильон. Филиал Музея Победы познакомит гостей с фотографиями, фронтовыми письмами, воспоминаниями участников Ржевской битвы.

"Ржевский филиал Музея Победы традиционно отмечает День флага. В этот день на территории мемориала проходят различные памятные акции. Одна из самых ярких и красивых - разворачивание государственного флага нашей страны. В ней принимают участие активная молодежь и волонтеры Ржева", - сказали в пресс-службе.

Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Красной армии построили на месте кровопролитных сражений подо Ржевом 1942-1943 годов, центральной его частью стала 25-метровая бронзовая фигура воина на 10-метровом насыпном кургане у деревни Хорошево Ржевского района. Проект выполнен Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства России и Белоруссии, Минкультуры России и правительства Тверской области. Инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны. Открытие мемориала состоялось 30 июня 2020 года, в нем приняли участие президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.