Ночь на 21 августа стала самой холодной в Петербурге с начала месяца

Самым теплым днем месяца стало 16 августа, когда температура воздуха достигла +28,7 градуса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Ночь на 21 августа стала самой холодной в Санкт-Петербурге с начала месяца. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

"Сегодня в Санкт-Петербурге была самая холодная ночь в августе - [температура воздуха составила] +11,7 градуса, да и большую часть июля было теплее, так как более прохладные ночи, в районе +10 градусов, были в городе только 10 и 11 июля", - отметил специалист.

Колесов сообщил, что в городе ожидается постепенное понижение температуры, однако в отдельные дни воздух прогреется до +20 градусов. При этом сильных дождей не ожидается.

О второй декаде августа

Синоптик также подвел итоги второй декады августа в Санкт-Петербурге, назвав ее теплой, сухой и солнечной. Среднедекадная температура воздуха составила +19,9 градуса, что немного прохладнее, чем в первой. Самым теплым днем стало 16 августа с максимальной температурой +28,7 градуса.

"И опять порадовало нас солнышко, так как во второй декаде оно светило 91,2 часа. Это почти как в первой декаде. И тут надо отметить 19 августа, которое откровенно подвело - солнце даже и часа не светило. Кстати, максимум декады - 127,4 часа в 2002 году", - сообщил Колесов.

В ночь на 17 августа в город пришел атмосферный фронт с сильными грозами, шквалами и градом. В эту ночь отмечены наиболее интенсивные осадки - 7 мм. Всего во второй декаде выпало 11,9 мм осадков, что составляет 14% от месячной нормы. Для сравнения синоптик привел экстремум 1935 года - тогда выпало 130,2 мм.