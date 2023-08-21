21 августа, 09:26

В Абхазии нашли пропавших детей из Череповца

Их состояние удовлетворительное, уточнили в пресс-службе МЧС Абхазии

СУХУМ, 21 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС Абхазии нашли малолетних детей, которые в воскресенье вечером пропали на полуострове Шлыпра в Гудаутском районе. Дети себя чувствуют удовлетворительно, сообщила пресс-служба МЧС в понедельник.

"В воскресенье вечером двое детей, прибывшие с родителями на отдых из города Череповца Волгоградской области, пропали на полуострове Шлыпра у села Мюссера Гудаутского района. К утру понедельника их нашли и передали родителям. Состояние детей удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что родители обнаружили пропажу детей в районе 18:00 и начали самостоятельные поиски с привлечение местных жителей, но безрезультатно. Затем они обратились к спасателям, которые выехали по экстренному вызову в 23:12. Содействие в поисках оказывали сотрудники Государственной службы охраны. 

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