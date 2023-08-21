В Дагестане за семьями пострадавших в результате взрыва закрепили соцработников

Взрыв на АЗС в Махачкале

В Махачкале проводят обход домовладений для выявления ущерба

МАХАЧКАЛА, 21 августа. /ТАСС/. В Дагестане закрепили социальных работников за семьями пострадавших при взрыве на окраине Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

"За каждой семьей, пострадавшей при взрыве на окраине Махачкалы, закреплен социальный работник. Об этом [главе Республики Дагестан] Сергею Меликову на совещании по актуальным вопросам доложил руководитель Минтруда региона Мурад Казиев", - говорится в сообщении.

Организован обход домовладений для выявления ущерба. Кроме того, оформляются социальные паспорта с указанием конкретных потребностей семьи. На сегодня подготовили 215 комплектов документов.

"В числе других мер социальной поддержки пострадавших Минтруда: помощь при восстановлении документов, оформлении инвалидности, получении социальных пособий, помощь в сборе детей в школу в рамках акции "Собери ребенка в школу", содействие в получении государственной помощи на основании социального контракта", - добавили в пресс-службе.

Ранее спикер парламента Дагестана Заур Аскендеров заявил, что депутатов Народного собрания закрепят за пострадавшими в результате взрыва в Махачкале.