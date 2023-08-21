В Альпах температура на поверхности всех ледников поднялась выше нуля

Сотрудник Лаборатории мониторинга и моделирования окружающей среды Национального исследовательского совета Италии Клаудио Теи назвал ситуацию критической

РИМ, 21 августа. /ТАСС/. Температура на поверхности всех альпийских ледников Италии поднялась выше нуля градусов на фоне волны зноя на Апеннинах, вызванной африканским антициклоном "Нерон". Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на заявление сотрудника Лаборатории мониторинга и моделирования окружающей среды Национального исследовательского совета Италии Клаудио Теи.

"Все альпийские ледники на всех высотах выше нуля [по температуре], и ситуация довольно критическая. Самые жаркие дни, предсказанные [климатическими] моделями, - понедельник, 21-е, и вторник, 22 августа, с пиковыми значениями в 38 градусов в некоторых городах", - отметил Теи.

По словам исследователя, температура более чем на 7 градусов превысит средние значения текущего сезона, а в западной части Альп будет на 10 градусов теплее нормы. Как подчеркнул Теи, граница нулевых температур в горах поднимется до уровня в 5 тыс. м.

Согласно новому отчету итальянского Минздрава, жара, установившаяся в июле - начале августа, привела к росту на 9% показателя смертности среди людей старше 65 лет в южных и центральных областях республики. Особенно смертность выросла в Реджо-Калабрии и в городах на Сицилии, где последствия зноя усугублялись загрязнением воздуха в результате лесных пожаров.

По оценкам ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, в настоящий момент текущий год является одним из самых жарких за всю историю наблюдений с 1800 года. Температура была на 0,67 градуса выше среднего исторического значения.