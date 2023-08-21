В Исламабаде открылся центр изучения русского языка и культуры

Его создали в рамках сотрудничества Открытого университета Алламы Икбала и Уральского государственного педагогического университета

ИСЛАМАБАД, 21 августа. /ТАСС/. В столице Пакистана начал работу Центр открытого образования, специализирующийся на изучении русского языка и культуры. Он создан в рамках сотрудничества Открытого университета Алламы Икбала (AIOU) и Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ), передает корреспондент ТАСС.

В мае 2023 года в рамках сотрудничества AIOU и УрГПУ были запущены онлайн-курсы русского языка в Пакистане. На них записались более 12 тыс. граждан исламской республики. В продолжение этой инициативы два учебных заведения открыли центр изучения русского языка и культуры. Уже подано более 300 заявок на обучение, как сообщают его создатели.

Ректор УрГПУ Светлана Минюрова отметила на церемонии открытия центра при AIOU, что такие шаги "создают надежные основы для развития дружественных отношений между" Россией и Пакистаном. "Для нас большая честь выполнить миссию создания центра, который откроет историю и культуру Российской Федерации для жителей Исламабада. <...> Наши страны имеют богатейшую историю, и нам есть чему учиться друг у друга", - сказала Минюрова.

Посол РФ в Исламабаде Данила Ганич назвал открытие центра "началом долгого путешествия к тесному партнерству и взаимодействию в области образования между Россией и Пакистаном". Вице-канцлер AIOU Насир Махмуд отметил открытость российской стороны к сотрудничеству. "Работа российских коллег придала нам важный импульс к дальнейшему развитию, - сказал он. - Мы приятно удивлены и поражены всеми усилиями и важными шагами, которые были предприняты коллегами из России. В контексте 75-летнего юбилея установления дипломатических отношений между нашими государствами сегодняшнее событие имеет особенную важность".

В свою очередь возросший интерес российских предпринимателей к Пакистану отметил председатель Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. "Создание Центра открытого образования на базе Открытого университета им. Алламы Икбала - это важное и знаковое событие, - сказал он в видеообращении к участникам церемонии. - Оно является продолжением того поступательного движения в сторону укрепления отношений между Россией и Пакистаном, которое особенно ярко проявилось в последние годы".

В церемонии открытия образовательного центра также приняли участие представители административного и преподавательского состава AOIU и УрГПУ.