В Истре построят горнолыжный комплекс

Реализация проекта запланирована на 2024-2025 годы

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Горнолыжный комплекс со склоном, гостиницей и открытым бассейном планируется построить на территории городского округа Истра в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики региона.

"В Центр содействия строительству при правительстве Московской области на этапе проектирования поступил объект застройщика "СК Вектор-В" в городском округе Истра. Компания планирует построить горнолыжный комплекс. Размер инвестиций составит 150 млн рублей. Для любителей зимнего вида спорта из естественного склона создадут горнолыжный спуск длиной 200 м, который оборудуют системами искусственного оснежения склонов", - говорится в сообщении.

Кроме того, комплекс предусматривает строительство гостиницы на 30 номеров, ресторана, спа-зоны с открытым бассейном и модульных домов для размещения отдыхающих.

В тексте отмечается, что реализация проекта запланирована на 2024-2025 годы.