К участию в конкурсе на разработку проекта "Новой Анапы" отобрали четырех финалистов

Итоги конкурса будут известны в декабре

КРАСНОДАР, 21 августа. /ТАСС/. Жюри открытого конкурса на разработку архитектурных, планировочных и градостроительных решений будущего курорта "Новая Анапа" под председательством вице-премьера Правительства России Дмитрия Чернышенко отобрало четверых финалистов, среди которых три консорциума и студенческая команда. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе мэрии Анапы.

"По решению жюри конкурса финалистами в категории "Профессиональный участник" стали консорциумы: под лидерством ООО Архитектурное бюро "Студия 44"; под лидерством ООО "Институт Мосинжпроект"; под лидерством ООО "ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ". В категории "Специальный участник" выбрана студенческая команда "Студия 5" (Москва, Россия)", - говорится в сообщении.

Итоги конкурса подведут в конце ноября, а в декабре результаты работ представят общественности.

В рамках пригласительного этапа конкурса, который завершился в июле, подали 50 заявок от 19 индивидуальных претендентов и 31 коллективную. После рассмотрения заявок экспертным советом к участию в конкурсе допустили 149 компаний из 34 городов в 11 странах, включая Россию, Германию, Данию, Египет, Ирак, Испанию, Мексику, Португалию, Турцию, Саудовскую Аравию и США.

Строительство всероссийского семейного курорта "Новая Анапа" запланировано в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина о создании в стране круглогодичных морских курортов.

Всероссийский круглогодичный курорт "Новая Анапа", создаваемый на черноморском побережье, позволит привлечь в Краснодарский край дополнительно 5 млн туристов в год и создать не менее 25 тыс. новых рабочих мест. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко 27 октября 2022 года поручил создать рабочую группу и приступить к реализации проекта. Ожидается, что проект позволит создать до 24 тыс. гостиничных номеров, увеличить на 17 км протяженность песчаных пляжей, под курорт будет отведена территория в 1,6 тыс. га. В рабочую группу по реализации проекта войдут Минстрой, Минэкономразвития и другие заинтересованные ведомства, а также корпорация "Туризм.РФ".