На бюджет в НИУ ВШЭ поступили 159 детей участников СВО

Еще 29 будут обучаться на средства вуза, сообщил ректор Никита Анисимов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Около 160 детей участников специальной военной операции (СВО) поступили в этом году на бюджетные места в НИУ ВШЭ в рамках отдельной квоты, еще около 30 будут обучаться на средства вуза, сообщил ректор Никита Анисимов.

"Сколько к нам поступили на бюджетные места по отдельной квоте, утвержденной президентом РФ: 159 детей участников специальной военной операции", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам приемной кампании в вузы.

Кроме того, 29 абитуриентов-детей участников СВО, которые не поступили на бюджетные места, вуз будет обучать за счет собственных средств, добавил Анисимов.

В конце 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети участников СВО смогут учиться в вузах по квоте. Такие же льготы предоставляются для детей героев России и лиц, награжденных тремя орденами Мужества. Они смогут учиться на программах бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета. Принимать их будут в пределах отдельной квоты, которая должна устанавливаться вузом ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления.

Ранее во ВШЭ сообщили, что вуз будет обучать на основных образовательных программах студентов-участников СВО, а также их близких родственников за счет собственных средств, приняв в этом году студентов сверх установленной квоты.