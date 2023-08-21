Турпоток из России в Израиль за 7 месяцев 2023 года вырос на 80%

В страну за это время прибыли 117 400 россиян

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 августа. /ТАСС/. Россия заняла пятое место по турпотоку в Израиль за первые 7 месяцев 2023 года, еврейское государство за это время посетили 117 400 россиян. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 80%. Об этом сообщила пресс-служба израильского министерства туризма.

"Всего за 7 месяцев 2023 года Израиль посетили 2,24 млн туристов со всего мира, что на 78% больше, чем за аналогичный период 2022 года и на 13% меньше, чем за аналогичный период рекордного 2019 года. Туристический поток из России в Израиль <…> за 7 месяцев 2023 года <…> - 117 400 туристов. Это на 80% больше, чем за 7 месяцев 2022 года и на 32% меньше, чем за аналогичный период 2019 года", - говорится в сообщении. "В июле из России прибыло 14 000 путешественников, что на 4% больше, чем в июле 2022 года и на 29% меньше, чем в июле 2019 года", - добавили в министерстве.

Первые четыре места в сводке израильского Минтуризма занимают США с 640 000 посещений за первые 7 месяцев 2023 года, Франция, откуда за то же время приехали 158 800 путешественников, Великобритания и Германия с 129 700 и 120 500 туристов соответственно.