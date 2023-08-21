Работу четверти МЦК приостановят 26 августа на сутки

Технологическое "окно" необходимо для демонтажа специальных инженерных сооружений, которые устанавливались на период строительства тоннеля под путями

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Движение поездов Московского центрального кольца МЦК между станциями Хорошево - Крымская будет временно приостановлено на сутки 26 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Движение поездов МЦК между станциями Хорошево - Крымская будет временно приостановлено на сутки 26 августа для демонтажа специальных инженерных сооружений - пролетных строений, которые устанавливались на период строительства тоннеля под путями. Новый тоннель длиной 30 и обеспечит переход со станции Тестовская первого диаметра и на одноименную станцию четвертого. Станция Тестовская МЦД-4 расположена на железнодорожной эстакаде соединительной ветви Киевского и Белорусского направлений МЖД", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что технологическое "окно" продолжительностью 24 часа назначено с 03:00 26 августа до 03:00 27 августа в выходные дни, когда пассажиропоток минимален. В этот период железнодорожники демонтируют пролетные строения и восстановят пути МЦК.

"В течение суток "Ласточки" на МЦК будут курсировать с интервалом 8 минут. По часовой стрелке поезда станут следовать только до Крымской, против часовой - до Хорошево. Станции Шелепиха, Деловой центр, Кутузовская, Лужники и Площадь Гагарина будут временно закрыты", - уточнили в пресс-службе.

Также в МЖД добавили, что в настоящее время тоннель построен, завершается отделка северного и южного вестибюлей станции Тестовская будущего четвертого диаметра и благоустройство прилегающей территории.

Движение на МЦД-4 планируется открыть в сентябре 2023 года.