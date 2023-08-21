В РВИО заявили, что новый учебник истории объективно излагает роль Сталина

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков сообщил, что фигура Иосифа Сталина уже не представлена однобоко, как в учебниках 1990-х-2000-х годов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Новый единый учебник по истории России объективно излагает роль Иосифа Сталина в жизни страны, его фигура уже не представлена однобоко, как в учебниках 1990-х-2000-х годов. Сталин показан в том числе как "четкий защитник" интересов СССР в годы Великой Отечественной войны, сообщил на пресс-конференции научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

"Если в учебниках, финансированных в 1990-е годы Фондом Сороса (созданный американским миллиардером Джорджем Соросом фонд "Открытое общество" признан нежелательной организацией в РФ - прим. ТАСС) <...> это был тиран, зверь, бездарный командующий, который завалил врага трупами, в общем "преступный сталинский режим" - так красной нитью проходило через многие учебники, то сегодня в нашем едином учебнике роль Сталина изложена именно должным образом, то есть объективно", - сказал Мягков.

В частности, по его словам, Сталин представлен как человек, занимавший в годы Великой Отечественной войны должность Верховного главнокомандующего СССР, без участия которого не проходила "ни одна крупная операция - не только стратегическая, но и фронтовая, даже армейская". "Это тот человек, который выдвинул наших полководцев Победы, включая Жукова, Конева, Ватутина, Василевского, и тот человек, который - это особенно стоит отметить - четко защищал интересы советской внешней политики, в том числе и в годы Курской битвы", - сказал Мягков на пресс-конференции, приуроченной к 80-й годовщине победы в переломном сражении Великой Отечественной войны.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что уже разработан новый учебник для 10-11-х классов по истории России и всеобщей истории. По словам министра, учебник для 11-х классов доставят во все школы страны до 1 сентября, переход на единые государственные учебники в российских школах продлится в течение ближайших пяти лет. Работу над новым учебником по истории возглавлял председатель РВИО, помощник президента РФ Владимир Мединский.