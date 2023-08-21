На Хайнане прошел Международный форум молодых талантов

На полях форума провели серию презентаций потенциала порта свободной торговли

ХАЙКОУ /Китай/, 21 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 150 человек приняли участие в первом Международном форуме молодых талантов на Хайнане, который прошел 16 августа в городе Хайкоу (административный центр провинции). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Как пишет издание, в мероприятии приняли участие представители Кембриджского университета, Китайского университета Гонконга, Университета науки и технологий Макао, Хайнаньского университета и других учебных заведений. Кроме того, в форуме участвовали представители Ассоциации выпускников европейских и американских высших учебных заведений, хайнаньской Ассоциации выпускников Университета науки и технологий Макао и других организаций.

Как пишет газета, целью форума было привлечение молодых талантов из ведущих зарубежных университетов, представителей молодежи, активистов и профессионалов из Гонконга и Макао для знакомства с портом свободной торговли Хайнаня и участия в его строительстве, а также развитие кадрового резерва высококвалифицированных сотрудников порта свободной торговли и улучшение международного имиджа порта.

"Хайнань жибао" отмечает, что на полях форума была проведена серия презентаций потенциала порта свободной торговли. Так, Управление международного экономического развития провинции Хайнань, администрация наукограда залива Ячжоу в городе Санья, Хайнаньский университет, а также управление по стимулированию инвестиций в зоне экономического развития Янпу рассказали о сфере промышленности, торговле, образовании и других сферах.

Как сказал участник форума, доктор наук, председатель Ассоциации китайских студентов и ученых Кембриджского университета Чэнь Цинкай, слова которого приводит газета, строительство порта свободной торговли Хайнаня является важной вехой экономической открытости Китая и всестороннего углубления реформ в новую эпоху. Он подчеркнул, что за этим стоят большие перспективы развития, которые требуют участия и усилий молодого поколения.

В материале также сказано, что по итогам форума Молодежный центр инновационного предпринимательства Гонконга и Макао на Хайнане подписал соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией китайских студентов и ученых Кембриджского университета, а также с хайнаньской Ассоциацией выпускников Университета науки и технологий Макао.

Порт свободной торговли

1 июня 2020 года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.