Собянин осмотрел московский городской вокзал "Зеленоград-Крюково" МЦД-3

В ходе посещения он также пообщался с пассажирами и жителями Зеленограда

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин посетил московский городской вокзал "Зеленоград-Крюково" третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3, D3).

В ходе посещения он осмотрел открывшийся вокзал, а также пообщался с пассажирами и жителями Зеленограда.

Пассажирское движение поездов на третьей линии Московских центральных диаметров было запущено 17 августа.

Третья линия Московских центральных диаметров связала Зеленоградский административный округ столицы и город Раменское, пролегая через территории Москвы и Московской области, соединила Ленинградское направление Октябрьской железной дороги и Рязанское направление Московской железной дороги.

Длина диаметра составит 85 км. Всего на маршруте 38 станций, на 14 из них есть пересадки на метро, Московское центральное кольцо и пригородные железнодорожные направления.

Планируется, что МЦД-3, в частности, разгрузит северные участки Калужско-Рижской ("оранжевой") и Люблинско-Дмитровской ("салатовой") веток метро, а также восточный участок Таганско-Краснопресненской ("фиолетовой"). Время работы линии - с 5:30 до 1:00 ежедневно.