В МАИ на программы новой системы образования зачислили более 1,1 тыс. абитуриентов

Всего в институт подали заявления более 17 тыс. человек, сообщил ректор Михаил Погосян

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Более 2,6 тыс. абитуриентов зачислены в Московский авиационный институт в этом году, из них 1,166 тыс. зачислены на программы базового высшего образования в рамках новой системы - эксперимента, связанного с совершенствованием в России системы высшего образования, сообщил ректор МАИ Михаил Погосян.

12 мая президент Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в РФ в 2023-2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, СПГУ, БФУ и ТГУ. Устанавливается базовое и специализированное образование, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения: в базовом высшем - 4-6 лет, в магистратуре - 1-3 года.

"Уже зачислено на бюджетные места 2 646 студентов, в том числе 1 166 студентов зачислены на программы базового высшего образования. Мы являемся участниками эксперимента, связанного с совершенствованием системы высшего образования, и мы начали проведение этого эксперимента с основного направления подготовки - это инженерные направления подготовки для аэрокосмической техники, это более 40% всех абитуриентов которые будут приняты в МАИ", - сказал ректор на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам приемной кампании в российские вузы.

Погосян добавил, что всего в МАИ подали заявления более 17 тыс. человек, что почти на 5 тыс. человек больше, чем в 2022 году. По его словам, у абитуриентов растет интерес к инженерным специальностям.